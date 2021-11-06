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Karabuğdayın faydaları

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımda alternatif ürünlerin ekilip, biçilmesini sağlamaya yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında ilk olarak 2019 yılında deneme amaçlı ekimini yaptığı Karabuğday bitkisinde ekimler sürüyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:34
Karabuğdayın faydaları

Daha önce Yozgat’ın Dambasan köyünde 4 dekar alanda ekimi yapılan Karabuğdaydan olumlu sonuç alındı. 2020/2021 sezonunda ise Sorgun ilçesinin Sarıhamzalı köyünde karabuğday deneme ekimi gerçekleştirildi. Karabuğdayın danelerinin yemek yapımında kullanıldığı gibi yaprak ve sürgünlerinin sebze olarak da tüketilebildiği bildirildi. Unu ise saf olarak veya diğer unlarla karıştırılarak ekmek, bisküvi, kek, makarna yapımında kullanılabilen karabuğdayın en önemli özelliğinin ise, ununda glüten içermesinden dolayı özellikle çölyak hastalarının ekmek ve gıda ihtiyaçları için kullanılabilecek bir ürün olduğu aktarıldı. Tıbbi ve aromatik olarak kötü kolesterolü azaltıcı etkiye sahip olan bitki, damarları güçlendiren ve esnekliğini koruyan kan basıncını azaltan bir etkisinin olduğu da biliniyor. Çiçeklenme süresi uzun olduğundan dolayı diğer çiçek kaynaklarının azaldığı dönemde arıcılık için değerli bir bal kaynağı da olan bitki, yeşil aksamı ve danelerinin hayvan yemi olarak kullanılabildiği bildirildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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