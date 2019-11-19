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KALiTENiN ADI YOZGAT

YURT genelindeki şeker fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 57 ilde gerçekleştirilen şeker pancarı üretiminin yüzde 37,98’i Konya ve Yozgat illerindeki topraklarda üretiliyor.

KALiTENiN ADI YOZGAT

YURT genelindeki şeker fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 57 ilde gerçekleştirilen şeker pancarı üretiminin yüzde 37,98’i Konya ve Yozgat illerindeki topraklarda üretiliyor.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
KALiTENiN ADI YOZGAT

Yozgat ve Konya’da yılda toplam 7 milyon 920 bin 153 ton şeker pancarı üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de en fazla şeker pancarı Konya Ovası’nda üretiliyor. Konya‘da 2017 yılı verilerine göre 6 milyon 7 bin 777 ton şeker pancarı üretildi. Yozgat ise bir milyon 912 bin 376 ton üretim yaparak, ikinci sırada yer aldı. Eskişehir’de 1 milyon 348 bin 925 ton, Aksaray’da 1 milyon 194 bin 71 ton, Kayseri’de 1 milyon 167 bin 443 ton, Afyonkarahisar 1 milyon 30 bin 940 ton olmak üzere bu illerde toplamda 12 milyon 661 bin 532 ton şeker pancarı üretildi. Diğer illerdeki toplam üretim 8 milyon 166 bin74 olarak gerçekleşti. Yurt genelinde üretilen toplam 20 milyon 828 bin 316 ton şeker pancarının yüzde 60,79’u Konya, Yozgat, Eskişehir, Aksaray, Kayseri ve Afyonkarahisar illerinde üretilirken, geriye kalan 39,21’lik hammadde ihtiyacı ise diğer illerden karşılanıyor.  
5 FABRİKAYA HAMMADDE
Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat‘ta üretilen şekerpancarı, Yozgat‘ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerindeki fabrikalarla birlikte Kayseri, Kırşehir ve Çorum illerindeki fabrikaların da hammadde ihtiyacını karşılıyor. 20 bin civarında çiftçinin 281 bin 65 dekar alana şeker pancarı ekimini yaptığı Yozgat‘ta üretilen şeker pancarının önemli bölümü Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerindeki fabrikalarda işlenip, mamul hale getiriliyor. TÜİK verilerine göre, 2017 yılında Türkiye sınırları içinde toplam 3,39 milyon dekar alanda şekerpancarı ekimi gerçekleştirildi. En fazla ekimin gerçekleştirildiği iller sırasıyla Konya, Yozgat ve Eskişehir oldu. Türkiye’de şeker pancarı üretimi, pancar ekim alanlarından, üreticiler ve /veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi suretiyle kotalı olarak yapılıyor. 
ALIMLAR DEVAM EDİYOR
Yozgat’ta şeker pancarı alım kampanyası başladı. Fabrikaların ihtiyacı olan Şeker Pancarı’nın alımını bölgede kantar kuran şirketler tarafından alınıyor. İç Anadolu’da Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Nevşehir illerinde 15 bin çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi yaptıran ve bünyesinde bulunan Kayseri, Boğazlıyan, Turhal Şeker Fabrikalarında günde toplamda 35 bin ton şeker üretimi planlandı. 2019-2020 kampanya döneminde ülkemizin şeker ihtiyacının yüzde 17’sine tekamül eden 460 bin ton şekerin üretimi bu fabrikalarda gerçekleşecek. Kayseri Şeker, kampanya döneminde Üç şeker fabrikası ve iştirak şirketlerinde toplam 4 bin 500 personel istihdam etmek suretiyle istihdama, bölge ekonomisine katkısı ile bölgenin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alıyor.
 

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KALiTENiN ADI YOZGAT
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