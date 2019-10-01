Kadınların salça mesaisi

Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri, ilçede üretilen organik ürünlerden salça, pekmez, turşu, marmelat, yufka, erişte yaparak satışa sunuyor. Gıdanın yanı sıra el işlemesi ürünlerden hediyelik eşyalara kadar geniş yelpazede üretim yapan kadınlar, kurdukları kooperatif sayesinde bunları satarak gelir elde ediyor. Ayrıca kadınlar, kooperatif bünyesinde açılan çeşitli kurslara katılarak meslek sahibi oluyor. Çekerekli kadınları, bugünlerde ise domates salçası telaşı sardı. Domatesleri kazanlarda kaynatarak salçaya dönüştüren kadınlar, bunları il dışına da gönderiyor. Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Seher Taşkın, kooperatifi yaklaşık bir yıl önce kurduklarını söyledi. Mevsimi olduğu için kooperatif aracılığıyla domates salçası yaptıklarını anlatan Taşkın, "Bunun dışında pekmez yapıyoruz, kuşburnu gibi doğal organik ürünlerimiz var. İmece usulü yapıyoruz. Ürünlerimizi ilçede ve il dışında satıyoruz. Yozgat dışında oturan hemşehrilerimizin tadını bildikleri için talepleri oluyor, biz de onlara gönderiyoruz" dedi. Taşkın, kadınlara ek gelir imkanı sağladıklarını dile getirerek, "Kadınlarımız kazandıklarıyla çocuklarının okul masrafları ile mutfak masraflarını karşılayıp aile bütçesine katkı sağlıyor. Burada stres atıyorlar" diye konuştu.

