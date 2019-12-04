KAÇAK AVA GEÇiT YOK

Kaçak olarak yapılan avlanmada ele geçirilen ağların gözlerine takılan canlı balıkların yeniden sulara salıverildi. Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, kaçak balık avı yapanlar tarafından serildiği tespit edilen ağlara el konuldu. Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'ne bağlı ekipler, kolluk kuvvetlerinden de destek alarak, iç sularda kaçak avlanmaya karşı denetimleri sırasında 25 kişiye ceza uyguladı. Yozgat’ta bu yıl bugüne kadar 25 kişiye kaçak ve uygunsuz su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenerek, toplam 36 bin 770 lira para cezası uygulandı. İki halk arasında maytap olarak bilinen ığrıp, 10 bin metre balık ağı, iki bot, iki aküye el konuldu. Ağlar, imha edilmek üzere toplanarak kıyıya çıkarılırken, ağ gözlerine takılan canlı balık yeniden yaşam alanı olan suya bırakıldı. Su ürünleri avlanma vasıtalarının yasalara uygun kullanılıp, kullanılmadığının sürekli kontrol edildiğini, kurallara uymayan avcılar hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi. Yozgat'ta sulama amaçlı olarak kullanılan, gölet ve barajlarda yaygın olarak balıkçılık faaliyetinin yapıldığı hatırlatılarak, balıkçılık faaliyetleri esnasında kullanılan bazı ağlar ve yöntemlerin, balıklarını su diplerindeki yuvalarına zarar verip, üremelerini engellemesi nedeniyle yasak olduğunun altı çizildi. Genel olarak Manyat olarak bilinen ve yasal olarak kullanılması yasak olan ağların kullanıldığı tespit edilip, bunlara el konulduğu, ağ sahipleri hakkında da yasal işlem yapıldığına vurgu yapıldı. ‘İç sulardaki balıkların tutulabilmesi için belirli ölçüleri var, bu ölçülere uyulup, uyulmadığını da kontrol ediliyor, uymayanlar hakkında yine yasalar çerçevesinde yaptırımlar uyguluyor’ denildi.