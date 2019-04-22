KABALI MODEL OLDU

Kadışehri ilçesinin Kabalı köyünde, üretim artışı ve verimlilik için hayata geçirilen örnek proje ile 468 çiftçiye ait toplam bin 680 parsel arazi birleştirildi. Oluşturulan meyve bahçelerinde yüksek verim elde edildi. Köyde işsizliği bitirip, göçü tersine çeviren projenin yurt genelinde tüm köylere örnek gösterildi. Bundan 10 yıl önce dönemin Kadışehri Kaymakamı İsmail Şanlı, köy muhtarı Hüseyin Ünal ile birlikte görüştükleri köylüleri, proje için ikna etti. 468 çiftçiye ait yaklaşık 600 tarlanın sınırları kaldırıldı. Böylece 10 bin 920 dönümlük bir alan oluşturuldu. İlk olarak 5 bin dönümlük araziye elma, armut, şeftali ve kiraz fidanları dikildi. Bahçe daha sonra 25 yıllığına bir şirkete kiralandı. Köylüler şimdi hem şirketten arazi kirası alıyor hem de bahçede sigortalı işçi olarak çalışıyor. Hasat zamanlarında köyün kadınları bile bahçede çalışarak para kazanıyor. Daha önce şehre göç veren köyde artık işsiz insan yok. Hatta kente göç edenler bile geri dönmeye başladı. Geliri artan köyde çok katlı evler yükseliyor. Proje kapsamında yapılan tüm işler, kurulan kamu şirketi ile yürütüldü. Şirketin hisselerinin yüzde 96’sı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait. Kalanı ise Belediye, Ziraat Odası Başkanlığı ve Sulama Kooperatifi'nin elinde.

TRAKTÖR SAYISI DÜŞTÜ

Kabalı köyünde daha önce tarlalar parçalı haldeyken yaklaşık 200 traktörün bulunduğu, araziler birleştirildikten sonra köydeki traktör sayısının 15'e kadar indiği kaydedildi. Üretim artmasına rağmen köydeki tüm işleri 15 traktörle yapmak mümkün olduğu görüldü. Bu durum bile arazilerin bölünmesi sonucu meydana gelen verim kaybını ve israfı çarpıcı şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Arazilerin birleştirilmesinin ardından köydeki tarla fiyatlarının da 10 kart arttığı bildirildi.

250 KÖYDE UYGULANACAK

Kadışehri ilçesinin Kabalı Köyü Meyvecilik Projesi, başarısıyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, projeye yerinde inceledi, aynı modelin Türkiye genelinde 250 köyde daha uygulanması için harekete geçti. Projenin mimarı olan Kaymakam İsmail Şanlı ise, 2018 yılında TİGEM'e Genel Müdür olarak atandı. Şanlı, görev süresi sona erinceye kadar, projenin yaygınlaştırılması için büyük çaba sarf etti. O dönem içerisinde yapılan hazırlıklar revize edilip, gözden geçirildiği, yeni şekli ile uygulamaya yönelik çalışmalara önümüzdeki dönemde başlanılacağı ifade edildi.