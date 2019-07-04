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Kabalı kazanıyor

KADIŞEHRİ ilçesine bağlı Kabalı köyünde bulunan meyve bahçesi tarımsal üretimini aralıksız sürdürüyor.

Kabalı kazanıyor

KADIŞEHRİ ilçesine bağlı Kabalı köyünde bulunan meyve bahçesi tarımsal üretimini aralıksız sürdürüyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Kabalı kazanıyor

Yozgat’ta göçü tersine çeviren, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın örnek aldığı proje kapsamında mevsimlik yaklaşık bin işçi çalışıyor. Çin devletine bu sene 5 bin ton kiraz gönderen bahçede, sadece kiraz bölümünde 750 işçinin çalıştığı öğrenildi. Arazi toplulaştırma yöntemiyle yaklaşık 600 dekar kazanç elde edilen alanda, Kadışehri ilçesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’na bağlı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencilerine de meyve bahçesinde iş imkanı sağlandığı bildirildi. Meyve bahçesi havzasında bulunan yaklaşık 2 kilometrelik yolun asfalt olmaması nedeniyle meydana gelen tozlanmanın yaprak gözeneklerini kapadığı ve bu durumun üretimi düşürdüğü, yolun asfaltlanması gerektiği söylendi. Yozgat Valisi Kadir Çakır da Kabalı köyündeki meyve bahçesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Meyve bahçesinin oldukça güzel bir çalışma sonucu ortaya çıktığını belirten Vali Çakır, Kabalı meyve bahçesinin tüm çiftçilere ve köylere örnek gösterilecek bir proje olduğunu söyledi.

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