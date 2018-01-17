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KABALI iLHAM VERDi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Kadışehri ilçesinde hayata geçirilen meyvecilik projesinin tanıtımının da iyi yapıldığını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın projeyi gördükten sonra yurt geneline yaymak üzere ilgili kurumları uyardığını söyledi.

KABALI iLHAM VERDi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Kadışehri ilçesinde hayata geçirilen meyvecilik projesinin tanıtımının da iyi yapıldığını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın projeyi gördükten sonra yurt geneline yaymak üzere ilgili kurumları uyardığını söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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KABALI iLHAM VERDi

Yozgat’ta bu tip öğrenek projelerin sayısının artırılması gerektiğinin altını çizen Vali Kemal Yurtnaç, ‘Projeyi yapacaksınız, sonrasında da takip edip, hayata geçireceksiniz. Pazar sorununu ortadan kaldırmaya yönelik adımları da attıktan sonra gerisi gelir. Ama, projeyi hayata geçirip, takibini yapmazsanız güdük kalır, proje ölü doğar’ uyarısında bulundu. Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, projenin yurt genelinde örnek gösterilip, yaygınlaştırılacağının altını çizdi. Vali Yurtnaç’ın sözünü ettiği projeyi benimseyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ‘Örnek Köy Projesi’ uygulamasının devreye sokarak, tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı amaçladıklarını açıkladı. Bakan Fakıbaba, 250 köydeki çalışmaları bakanlık bünyesinde yürüteceklerini, her ilde 3 köyün projeye dahil edileceğini anlattı.   olacak. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz." dedi. Fakıbaba, ‘Yozgat'ta böyle bir köyümüz var. Bu köyde normalde 450 vatandaşımız yaşarken bu projeyle 110 kişi tekrar şehirden köye gelmiş’ dedi.
GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRDİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Yozgat’taki Kabalı projesi uygulamasını örnek gösterdi. Palandöken, ‘Bu köyümüzde tarla sahipleri topraklarını birleştirerek 5 bin dekar alanda ülkemizin en büyük meyve bahçelerinden birini kurmuştu. Böyle olumlu örneklerin artmasıyla tarım ve hayvancılığın canlanarak 2018’de önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Köye dönüş projelerine yoğun katılım sağlanması birçok sorunun da çözümü olacaktır. Ülkemizde her yıl ortalama 100 bin azalan köylerin nüfusunun tekrar canlanması köy yaşamının eski günlerine dönmesi ve tarım ve hayvancılıkta yerli üretimin artması demektir. Bununla beraber şehirlerde hızla artan nüfus azalır, böylelikle çarpık kentleşme, trafik sorunu gibi şehir problemleri de azalır’ diye konuştu.
 

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