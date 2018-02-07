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Kabalı Anlatıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde hayata geçirilip, ülke genelinde örnek gösterilen ‘Deveci Havzası’ projesinde çalışan kadın çiftçiler, proje ekibiyle birlikte, davet edildikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kabalı Anlatıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde hayata geçirilip, ülke genelinde örnek gösterilen ‘Deveci Havzası’ projesinde çalışan kadın çiftçiler, proje ekibiyle birlikte, davet edildikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Kabalı Anlatıldı

Meyvecilik Entegrasyon Projesi’nde çalışan kadın çiftçiler, Kadışehri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve muhtardan oluşan heyet TBMM davetlisi olarak Ankara'ya gitti.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Tarım Kredi Kooperatifi’nden iki temsilcilerinin katılımı ile toplantı yapıldı.
Toplantıda uygulanan projenin yatırım aşamaları değerlendirildi.
Ülkemizde benzer örneklerinin yapılması gerektiği, kadın çiftçilerin böylesi entegre projelerde aktif rol oynayarak hem istihdam hem de göçün engellenmesinde önemli ve aktif rol oynamalarının gurur verdiği belirtildi.
İlk fırsatta toplantı komisyonunun projeyi yerinde incelemek için bir ziyaret tertip edeceklerini belirttiler. Toplantı sonrasında Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal’ı ziyaret eden ekip, proje hakkında değerlendirmelerde bulundular. 

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