JET YAKITI TARLADAN

Avrupa’da yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Türkiye’de bugüne kadar yalnızca devlet eliyle araştırma amacıyla ekimi yapılan ketencik bitkisi, Yozgat’ta deneme amaçlı ekildi, hasadı da törenle yapıldı. Yozgat’ın Sarınınören Köyünden Şerafettin Ersoy isimli önder çiftçi tarafından toplam 8 dekarlık alana Jet Uçaklarının kullandığı yakıtın hammaddesi olan ketencik bitkisi deneme ekiminden olumlu sonuç alındı. Dönümden 250 kilo ürün alınmasını beklediklerini belirten Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ketencik bitkisinin kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılan bir bitki olduğunu vurguladı. Özdemir, ‘’Yozgat’ta ilk defa alternatif bir yağ bitkisi olan ketencik ektik. Alternatif ürünlerde çiftçilerimize önderlik yapmak amacıyla Merkez Sarınınören köyünden Şerafettin Ersoy isimli önder çiftçimizle beraber ekimini yaptığımız bitkinin şimdi de hasadını yapıyoruz. Bu bitkinin yağındaki erositik asit katkı oranı yüksek olduğundan yemeklik yağ olarak kullanılamamaktadır. Ama yemeklik yağ olarak kullanılması ilgili çalışmalar devam etmektedir. Hayvan yemi olarak ta kullanılmıyor. Sadece yağı biodizel özellikle uçak yakıtı üretiminde kullanılıyor’’ dedi.

Özdemir, Ondokuzmayıs, Selçuk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültelerinin bitkiyle ilgili çalışmalarının bulunduğunu, Bakanlığa bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından da yapılan çalışmalar sonucunda ‘Aslanbey’ isminde yeni çeşidin geliştirildiğini hatırlattı. Özdemir, ‘’Buradaki deneme ekimimiz öncesinde akademisyenler ve Araştırma Enstitümüzden teknik bilgiler aldık. Yazlık olarak ekilmesi halinde verimin iyi olmayacağı belirtildi. Ancak, görüldüğü üzere bu seneki iklim şartlarının uygun gitmesi, bu bitkinin iyi gelişmesini sağladı. Tarımsal ve çiftçilerimiz açısından en iyi özelliği ise şuan herhangi bir hastalık ve zararlısının olmamasıdır’’ diye konuştu.

İl Müdürü Özdemir, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden temin edilen 3 kilo tohumu Mart ayının son haftasında hububat mibzeriyle ektiklerini, ekimin tohumun çok küçük olmasından dolayı ince elenmiş kuma karıştırarak yapıldığını ifade etti. Özdemir, alınan ürüne göre maliyet hesaplarının yapılarak, ürün pazarlaması ile piyasa durumuna göre çiftçilere duyuru yapacaklarını, önümüzdeki yıl ise aynı bitkiyi güzlük olarak deneme amaçlı ekeceklerini sözlerine ekledi.