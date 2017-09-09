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ikisi de marka ama!

Yerköy’ün Sekili Köyü ve civarında yetişen kendine has aroma ve lezzetiyle bilinen kavunu ile Aydıncık’ın ‘yer muzu’ adıyla ün yapmış kavunları tarlalardan toplanarak tüketiciyle buluşmaya başladı.

ikisi de marka ama!

Yerköy’ün Sekili Köyü ve civarında yetişen kendine has aroma ve lezzetiyle bilinen kavunu ile Aydıncık’ın ‘yer muzu’ adıyla ün yapmış kavunları tarlalardan toplanarak tüketiciyle buluşmaya başladı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 07:00
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ikisi de marka ama!

Yerköy’de geçen yıl yaklaşık 8 bin dekar alandan 12 bin ton kavun ürünü alınırken, bu yıl 12 bin dekar alandan 18 bin ton ürün beklendiği öğrenildi.
Aydıncık ilçesinde ise daha çok yöre halkının kendi sofrasında tüketmek için ekimini yaptığı bağrıbütün kavunlarının da hasadının yapıldığı bildirildi.
Her iki yörenin kavunları değişik aroma, tür ve tatlarıyla il de ün yapmasına karşın, pazar ve tanıtım yetersizliğinden dolayı üretim ve markalaşma istenilen düzeye ulaşmış değil.
Yerköy’ün tarım arazilerinde yetişen kavunların bir bölümü ‘kelek’ olarak toplanıp, turşu yapımında kullanılırken, bir bölümü ise kışlık kavun olarak biliniyor.
Kışlık olarak ekimi yapılan kavunlar ise Türkiye’yi doğudan-batıya birbirine bağlayan E-88 Karayolu kenarında kurulan tezgahlarda satışa sunuluyor. 
ÜNİVERSİTEYE TANITILDI
Aydıncık ilçesinde yetişen ve kendine has tadı ve yapısıyla ‘yer muzu’ olarak da isimlendirilen bağrıbütün kavunu, hasadın ardından Bozok Üniversitesi’ne getirilerek üniversiteye tanıtımı yapıldı.Aydıncık ilçesinden gelen aralarında çiftçilerin de bulunduğu heyet Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ve Ziraat Fakültesi Dekanı Yaşar Karadağ’a bağrıbütün kavununu tanıttı.
Bağrıbütün kavununu tadan Rektör Salih Karacabey, Yozgat’a özgü yerli mahsulün üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak adına Bozok Üniversitesi olarak gerekli destek ve katkıyı vereceklerini belirtti.
Rektör Salih Karacabey, bu kapsamda Ziraat Fakültesi’nin gerekli çalışmaları başlattığını da ifade etti.
Ziraat Fakültesi Dekanı Yaşar Karadağ ise fakülte olarak, bağrıbütün kavununun morfolojik karakterizasyon çalışmasına başlanıldığı bilgisini paylaştı.
Hasadı yapılan Yerköy ve Aydıncık kavunları önce iç pazar, sonra ise dış pazarda hak ettiği yeri alarak markalaşmayı ve yaygınlaşmayı bekliyor.


 

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