HUBUBATTA YERLi BEREKETi

Ülke genelinde yaşanılan kuraklık nedeniyle tarım alanlarının önemli bölümünde hasat yapılamazken, Yozgat’ta deneme amaçlı ekimi yapılan yerli ve milli buğday ve arpa çeşitlerinde gelişim ile hasat edilebilir duruma gelmesi çiftçiyi de sevindirdi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganı ile yerli tohumların yaygınlaştırılmasına yönelik ekim çalışmaları yaptı. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geçen yıl Yozgat’ta ekimi yapılan 19 çeşit buğday, 14 çeşit arpanın tanıtımı amacıyla ‘Tarla Günü’ etkinliği yapıldı. Bölge çiftçisinin de katıldığı tarla gününde, ekimi yapılan çeşitlerin gelişimleri izlenip, bilgilendirmede bulunuldu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, kuraklığa rağmen yerli ve milli tohumlarla ekilen alanlarda bitki boyunun hasat yapılabilir düzeye ulaşmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizdi. Özkaya, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı birçok araştırma kuruluşunun mevcut olduğunu, her yıl tarla ürünleri meyve ve sebze ürünlerinden birçok çeşit geliştirme çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Özkaya, ‘’Araştırma Enstitülerinin yaptığı bu çalışmalar neticesinde birçok üründe yeni çeşitler geliştirilerek her yıl tescil edilmekte ve çiftçilerimizin istifadesine sunulmaktadır. Bu çeşitlerin birçoğu geliştirildiği yörelerin iklim ve toprak şartlarına uygun verimli çeşitlerdir’’ dedi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 üretim sezonunda 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli tohumlarının yaygınlaştırılması çalışması başlatıldığını hatırlatan Özkaya, Enstitü Müdürlükleri ile özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmalarının yapıldığını anlattı. Özkaya, ‘’Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak ve İlimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır. Amacımız çiftçimizin daha az masrafla daha fazla ürün alması ve üretimin artmasıdır. Bu amaçla İl genelinde çiftçilerimizle birlikte birçok demonstrasyonlar yürütmekteyiz. Bu kapsamda bu yıl 30’dan fazla deneme ve demonstrasyon çalışması uygulanmaktadır. Bu demonstrasyonlarda farklı ürünleri denediğimiz gibi İlimizde ekilen ürünlerden çiftçimizin daha fazla ürün alması yerli tohumlarımızın yaygınlaşması amacıyla çalışmalarda yapılmaktadır’’ diye konuştu.

33 ÇEŞİT YERLİ TOHUM

Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya, tarla gününün yapıldığı alana Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 19 çeşit buğday, 14 çeşit arpa çeşidinin deneme ve gösterim parseli şeklinde ekildiğini bildirdi. Son günlerde tarımın en önemli konusunun iklim değişikliği ve buna bağlı kuraklık olduğunu hatırlatan Özkaya, ‘’Göründüğü üzere taban bir arazi olup sulanabilmektedir. Ama bu yıl sulama yapılmadı. Yani bu gördüğünüz üretin kıraç şartlarda yapılmış oldu. İlimizin arazilerinin genel olarak kıraç arazi olduğundan dolayı burada gördüğünüz çeşitleri kuraklık açısından da değerlendirme imkanı bulacağız. Burada kuraklığa rağmen Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Saban çeşidi ile Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün Aytenabla çeşidi ve Yalın çeşidi öne çıkmaktadır’’ ifadelerini kullandı. Yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması kapsamında bu yıl özel sektör firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen tohumlarında ekimlerinin yapıldığını kaydeden Özkaya, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafında geliştirilerek tescil edilen Nevzatbey ekmeklik buğday çeşidinin Yozgat Merkez Fakıbeyli ve Yerköy ilçesindeki 5 köyde önder çiftçilerle ekildiğini bildirdi. Şefaatli İlçesinde ise Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescil edilen İnce04, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilen Burakbey arpa çeşitlerinin ekimlerinin yapıldığına vurgu yapan Özkaya açıklamasını şöyle tamamladı: ‘’Bütün bu demonstrasyonlarımızın gelişimleri üretim sezonu boyunca teknik personelimizce takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Amacımız burada bu çeşitleri hasat edilmeden önce bitkinin gelişim ve başak durumunu göstererek çiftçilerimize ve basın aracılığıyla kamuoyuna da duyurmak ve tanıtmaktır. Önümüzdeki günlerde bu demonstrasyonların hasatları enstitü yetkilileri ve çiftçilerimizle birlikte yapılacak ve sonuçlar duyurulacaktır. Çiftçilerimize yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Her türlü teknik ve idari yardım vermeye hazırız.’’ •Seyfi Çelikkaya•