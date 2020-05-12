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Hibe desteği başvuru ilanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 9’uncu başvuru çağrı ilanına çıktı.

12 Mayıs 2020 Salı 00:59
Hibe desteği başvuru ilanı

YOZGAT il genelinde tarıma dayalı yatırımlara verdiği desteklerle yeni işletmelerin açılmasına, istihdama katkı sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, yaklaşık 1 Milyar 200 Milyon lirayı bulan 158 Milyon Avro hibe bütçeli IPARD II, 9. Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Çağrı ilanı, Büyükbaş, Küçükbaş Süt Hayvanı, Besi Hayvanı Yetiştiriciliği, Manda, Hindi, Kaz, Yumurta, Et Tavukçuluğunda Ahır İnşaatı ve Makine-Ekipmanların tamamını kapsıyor. Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliğini, Kırsal Turizmi ve Rekreasyonu, Mantarcılığı, Arıcılığı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Yenilebilir Enerji Yatırımlarını, Makine Parkları, Kültür Balıkçılığı, Seracılığı, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünlerin de desteklendiği bildirildi. Tüm Yozgatlı yatırımcılar ve çiftçiler, projelerini hazırlamaya davet edildi.

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Hibe Desteği Başvuru Ilanı
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