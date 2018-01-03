Hibe başvuruları devam ediyor

KOP kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyal temininin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği uyarınca 2014 yılından beri ahır-ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği uygulandığı hatırlatıldı. Yozgat’ın da dahil edildiği Konya Ovası Projesi kapsamında yer alan illerde, büyük-küçükbaş hayvancılık işletmeleri için yeni ahır-ağıl yapımı inşaat yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verileceği hatırlatıldı. Açıklama, ‘Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır’ denildi. Ahırların, serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacağına vurgu yapıldı, ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlüğünün yetkili olduğuna dikkat çekildi. Destekten yararlanmak isteyenlerin 31 Ocak 2018 tarihine kadar başvurusunu yapması istendi.