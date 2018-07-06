Hibe aldı, arıcı oldu

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, hazırladığı arıcılık projesi kapsamında 50 bin lira hibe desteği alarak, projesini hayata geçiren Mahmut Efe’yi köyünde ziyaret etti. Yıldız, Sarıkaya’da ikamet eden Mahmut Efe adlı engelli vatandaşın arıcılık üzerine verdiği projesinin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonca kabul edilerek, hibe desteği verildiğini söyledi. Yıldız, ‘’Engelli vatandaşımız aldığı bu hibe desteği ile bal arısı satın alarak faaliyetine başladığını belirtti. Hibe desteği alan vatandaşımız İşkur’un engellilere sağladığı bu imkânın engelliler için bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, destek için teşekkür etti’’ dedi.

Yıldız, kurumun sağladığı destek ile engelli vatandaşların iş kurma hayallerini gereceğe dönüştürmeye devam edeceğini belirtti. Yıldız, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli vatandaşların İşkur’un hibe desteğinden faydalanması için öncelikle Girişimcilik Belgesi almaları gerektiğini hatırlattı. Yıldız, ‘’Açılacak Girişimcilik kurslarına katılıp belgelerini alan engelli vatandaşlarımız projelerini hazırlayarak başvuru dönemlerinde İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekir. Başvuruda bulunanlardan uygun bulunanlara gerekli maddi kaynak sağlanmakta, hibe desteği verilmektedir’’ diye konuştu.