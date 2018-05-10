HER DERDE DEVA

Üretici Hasan Aydın, Ovakent’te yetiştirdiği doğal çörekotunu Türkiye’nin dört bir yanına pazarladığını söyledi. Yerli çörekotunu kendi topraklarında yetiştiren Hasan Aydın, yöresel fuarlarda da ürünlerini satışa sunduğunu, kullanıp faydasını fark edenlerin siparişle talep ettiklerini kaydetti. Aydın, tamamıyla doğal ortamda üretimini yaptığı çörekotunun yağını çıkartıp, şişelediğini, bunun birçok hastalığa karşı koruyucu etkisinin olduğunu anlattı. Aydın, hastalık öncesi, koruyucu olarak tüketebileceği çörekotu yağının kan basıncı ve yüksek tansiyonu düşürdüğünü, eklem ağrıları, romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini, astım, bronşit, sinüzit, migren gibi rahatsızlıklara karşı da koruduğunu aktardı. Üretici Hasan Aydın, “Çörekotu bir ilaç değildir. Doğal bitkisel bir üründür. Kendi tarlamda yetiştiriyor ve satışa sunuyorum” dedi.

Hasan Aydın, önceki yıl 200 dönüm alana çörekotu ekimi yaptığını, bu yıl ise 100 dönümlük bir alanı kullandığını belirtti. Aydın, ‘’100 dönümlük alandan yaklaşık 5 ton civarında bir ürün alıyorum. Önceki yıl tarladan toplayıp, aracıya sattım. İşlendiğinde daha avantajlı olduğunu düşünerek, bir çalışma yaptım. Beldemde kurduğum küçük tesisimde tarladan çıkan ürünü işliyorum. Şişeliyorum, pazara sunuyorum. Şu anda yoğun talep var. Çeşitli fuar etkinliklerine tanıtım amacıyla katılıyorum. Fuarlarda, küçük bir şişe alıp, deneyenler faydasını görünce daha sonra arayıp, siparişler veriyorlar’’ diye konuştu.

ÇÖREK OTU ÜRETİMİ

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım ürünlerinde çeşitliliği artırıp, sanayinin de talep ettiği ürünlerin üretiminin yapılması amacıyla yürürlüğe konulan proje kapsamında çörekotu ilk kez 2010 yılında Kadışehri ilçesinde 20 köyde belirlenen 35 örnek çiftçiye ait 320 dekar alanda ektirildi. İl genelinde buğday ve arpa üretiminin yaygın olarak yapıldığı Yozgat'ta buğday alanlarına alternatif olarak ekimi yaptırılan çörekotundan ortalama dekardan 70-100 kilo ürün alındı. Ama sonraki yıllarda istenilen düzeyde ekimi sağlanamadı.

