HAYVANCILIK iVME KAZANDI

Hazırlanan yeni projelerle kanatlı, büyükbaş, küçükbaş hayvancık alanlarında sayıları artan işletmelerde, hayvansal üretimlerde ivme kazanmaya başladı. Yozgat’ta 2017 yılı sonu itibariyle toplam kanatlı sayısı 932 bin 862 olarak belirlenirken, sadece tavuk eti üretiminin 486 ton olduğu kaydedildi. Yozgat il genelinde 774 bin 432 tavuk, 38 bin 21 kaz, 20 bin 101 hindi varlığının bulunduğu kaydedildi. Yozgat’ta 210 bin 500 büyük, 320 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu, yıllık kırmızı et üretiminin 10 bin 897 ton, süt üretiminin de 267 bin 899 ton olduğu ifade edildi.

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yozgat'ta son yıllarda hindi yetiştiriciliğine yönelen çiftçi sayısı ile birlikte hindi varlığı da arttı. Yozgat il genelinde 2011 yılında 12 bin 496 olan hindi varlığı 2012 yılında 18 bin 616'a, geçtiğimiz yıl ise 20 bin 101’e yükseldi. Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas illerinin yer aldığı Orta Anadolu Kalkınma Birliği'nin oluşturduğu bölgede de hindi yetiştiriciliğinin yaygınlaştığı hatırlatıldı.

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde başlatılan çalışmalar doğrultusunda, hazırlanan projeye ORAN ve KOP da destek verdi. Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan Kaz Üretim Çiftliği ve Damızlık Kaz Üretimi Tesisinde, damızlık kaz üretimi yapılırken, çiftçide eğitilip, destekleniyor. Yerköy ilçesinde kurulan tesiste, Türkiye’deki yerli ırklar seleksiyon ile ıslah edilerek, yumurta verimi yükseltilmesi hedeflendi. Bu sayede Türkiye’ye yurt dışından kaçak diğer ırkların girişi ortadan kaldırılması öngörülüyor. Tesiste 500 yerli kaz ile üretime devam ediliyor. Yeni tesislerin hizmete girmesi ile bin damızlık kaz ıslahı kümeslerinde yılda 3 ila 4 bin civarında kaz üretilip, sektöre ve piyasaya sürüleceği ifade edildi.

HAYVANCILIK

Boğazlıyan ilçesinde 2005 yılında 2 bin dekar arazi üzerinde kurulan çiftlik, Türkiye'nin damızlık düve ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor. Yerköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi'nde Damızlık Süt Sığırı varlığı ve küçükbaş hayvan varlığı arttı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bir taraftan halk elindeki hayvanların ıslahına yönelik çalışmalar yaparken, diğer taraftan sektörün en önemli girdilerinden olan yem bitkileri ekiliş alanlarını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Boğazlıyan ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 2 bin dekar arazi üzerine 2005 yılında kurulan Damızlık Gebe Düve Çiftliği'nde bin baş sağmal olmak üzere, toplam 4 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Bin 300 dekar mera arazisine sahip çiftlikte kaba yem ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanıyor. Yılda bin 100 civarı yavrunun alındığı çiftlikte bini sağmal olmak üzere 4 bin büyükbaş hayvandan bulunuyor.

Yerköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi'nin en önemli projesi olan Damızlık Süt Sığırcılığında ilk etapta bin 600 büyükbaş sağmal kapasiteli olmak üzere toplam 3 bin 360 adet büyükbaş hayvan varlığına ulaşıldı. En son teknolojilerin kullanımıyla gerçekleştirilen projeyle ile kapasitenin 3 bin sağmal sığır olmak üzere toplamda 6 bin 300 büyükbaşa çıkarılacağı kaydedildi. İç Anadolu Bölgesinin ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısını göz önüne alarak hayvansal üretimde koyunculuğa da önemli yatırımlar yapan işletmede, 3 bin küçükbaş kapasiteli elit sürü oluşturma ıslah projesi TÜBİTAK tarafından 2009 yılından beri destekleniyor.

Yozgat il genelinde hayvancılık sektörüne geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 45 milyon 800 bin lira destekleme ödemesi yapıldı.

