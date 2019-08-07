Hayvancılık geçim kaynağı

Aydıncık ilçesinde halkın bir bölümü geçimini hayvancılık yaparak sağlıyor. İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaygın iken, kanatlı hayvan sayısı önceki yıllara göre azalma gösteriyor.

Aydıncık’ın hayvancılık potansiyeli ile ilgili bilgiler veren İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Muktat Erdem, ilçede kayıtlı 7 bin 201 adet büyükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.

Küçükbaş hayvan sayısının 4 bin 562 adet olduğunu anlatan Erdem,

“Manda sayısı ise 213 olarak gözüküyor. Ayrıca 2 bin civarında kanatlı hayvan, 949 adet ise kayıtlı arı kovanı ilçenin hayvancılık envanterinde yer alıyor” şeklinde konuştu.

Komisyon Başkanı Erdem, ilçe halkının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığına vurgu yaparken, ilgili kurumların yaptığı desteklemelerle olumlu sonuçlar elde edildiğini ve desteklerin devamının gerekliliğini de ifade etti.