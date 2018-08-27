Hayvancılık bizim işimiz

Boğazlıyan ilçesinde 2005 yılında 2 bin dekar arazi üzerinde kurulan çiftlik, Türkiye'nin damızlık düve ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor. Yerköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi'nde Damızlık Süt Sığırı varlığı ve küçükbaş hayvan varlığı arttı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bir taraftan halk elindeki hayvanların ıslahına yönelik çalışmalar yaparken, diğer taraftan sektörün en önemli girdilerinden olan yem bitkileri ekiliş alanlarını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Valiliği verilerine göre Yozgat'ta hayvan varlığı ile birlikte hayvansal üretimde de ciddi oranlarda artış oldu. Yozgat il genelinde 205 bin 500 büyükbaş, 298 bin 650 küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Yıllık et üretimi 10 bin 476 tona, süt üretimi ise 255 bin tona ulaştı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kurban bayramı öncesinde Yozgat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek, besicilerle görüştü. Vali Yurtnaç, Yozgat'ta tarım ve hayvancılığı geliştiremeye yönelik önemli adımlar atıldığını dile getirerek, "Yozgat tarım ve hayvancılığın ileride olduğu bir şehir ama tabi ki desteklenmesi gereken bir şehir. Bu şehirde ne kadarda sanayi, ekonomi, turizm desek de bu şehrin vazgeçilmez özelliği tarım ve hayvancılıktır. Biz tarım ve hayvancılığı hiçbir zaman bir tarafa bırakmayacağız. Amacımız insanlara ilave gelir temin etmek, bunlara destek vermek. Gerek hayvancılık, gerekse tarımda bundan sonra desteklerimiz devam edecektir" dedi.

Yozgat’ın geleceğinin tarım ve hayvancılığa döndüğünü, bu alanda da fırsatı olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Devletimiz tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, girişimcilerimize oldukça güzel fırsatlar sunuyor. Göreve başladığım günden bu yana ilçeleri, köylerimizi gezdim. Gittiğim ilçelerde gördüm ki, girişimcilerimiz devletten aldıkları teşviklerle modern tesisler kurmuşlar ve modern makinalarla donattıkları tesislerde hayvancılık yapıyorlar. Biz Yozgat’ı tarım ve hayvancılıkta öncü bir il yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

