Hayvancılığa destek

KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan ve 2017 yılı yatırım programında yer alan ‘Doğanhisar Yaylarında Hayvancılık KOP ile Yeniden Doğuyor Projesi’ Konya’nın Doğanhisar ilçesinde uygulanmaya konuldu. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yaşam standartlarını yükseltecek, gerek hayvan varlığını artıracak gerekse mevcut hayvan varlığının refahını sağlayacak yenilikçi her projenin arkasında durduklarını belirtti. Bostancı, modern şartlarda yapılan hayvancılığın hem ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını, hem de sosyal hayatı kolaylaştırdığını söyledi. Başkan Bostancı, bölgenin topyekun kalkınmasını amaçlayan KOP İdaresinin 2016-2017 yılları arasında KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan projelere toplamda 21 milyon lira tutarında hibe desteği sağladığını bildirdi. Başkan Bostancı, “Bölge illerimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, modernizasyonu amacıyla üreticilerimize tam teşekkülü karavanlar ve hem sürü yöneticilerinin hem de küçükbaş hayvanların refahına yönelik portatif hayvan barınakları dağıtıyoruz. İlkini Karaman’ın Ayrancı İlçesinde başlattığımız ‘Genç Üreticiler KOP İle Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesini bu kez Doğanhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yürüttüğü ‘Doğanhisar Yaylarında Hayvancılık KOP ile Yeniden Doğuyor’ projesi ile sürdürüyoruz. Proje kapsamında belirlenen 6 üreticimize portatif hayvan barınakları ve karavanları teslim edildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın modernleşmesi ve kalitenin yükselmesi ile köyden kente göçün azaldığını hatta bazı yerlerde tersine döndüğünü görüyoruz. Sürüdeki hayvan varlığının artırılmasının yanında, hayvan refahının iyileştirilmesi, küçükbaş hayvancılık üretim kapasitesinin arttırılması gibi konular projede yer alıyor. Bunlarla birlikte, fiziki şartları yaşamaya uygun olmayan mera ve yaylaların yeniden bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlar hale getiriliyor. Sürü yönetimi elemanlarının yaşam kalitelerini çağın gerektirdiği modern standartlara yükseltmesi, küçükbaş hayvanların barınak şartlarını iyileştirerek hayvan refahı, sağlık ve kalitesinin artırılması göç hareketini durdurmak ve tersine çevirmek adına önemli bir katkı olacaktır” dedi.

Başkan Bostancı, KOP Bölgesinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde söz sahibi olabilmesi için kırsalda yaşanan sorunların tespit edilerek yerinde müdahale edilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Bostancı, “Modern yaşam alanı sunun Karavan ile küçükbaş hayvanların refahına yönelik portatif hayvan barınakları dağıtımının ilkini Şubat ayında Karaman’ın Ayrancı ilçesinde gerçekleştirdik. ‘Genç Üreticiler KOP İle Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesi kapsamında 30 adet portatif barınak, 30 adet sürü yöneticisi karavanı, bunun yanında 60 adet suluk ve yemlik, 60 adet kilit sistemli sağım ve yemlik sistemi kurulumu gerçekleştirdik. Karaman’ın Akpınar ve Berendi köylerinde uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizi kapsayan uygulamamız, Konya’nın Doğanhisar ilçesi ile devam etmektedir. Projeyi KOP Bölgesindeki tüm dağlık kırsal alanlarda uygulamak istiyoruz” diye konuştu.

