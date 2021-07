Hayvancılığa destek

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan ‘Koyunlar KOP ile Çadırına Kavuşuyor’ ve ‘Bozok Yaylasından Çadıra’ adlı proje Yozgat’ın iki ilçesinde ayrı ayrı uygulanacak. ‘Koyunlar KOP ile Çadırına Kavuşuyor’ adlı projenin 940 bin lira olduğu belirtildi. Proje, Yozgat’ın yaklaşık 30 bin küçükbaş hayvan potansiyeline sahip Yenifakılı ilçesinde hayata geçirileceği kaydedildi. İlçede kullanılan ağılların fiziki şartlarının hayvan refahına, sağlığına uygun olmadığına vurgu yapılarak, bu nedenle verim düşüklüğü yaşandığı, yeni kalıcı ağılların yapılması gerektiğinin altı çizildi. Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahir ve benzeri inşaatların yapılmasının mümkün olduğunu da hatırlatıldı. Bu nedenle Meralarda Portatif ağıl yapımına ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Yararlanıcıların küçükbaş hayvancılık yapan 100-300 baş arası hayvanı olan, özellikle yaylacılık yapan üreticiler arasından seçildiği, çiftçilerin HAYBİS'e kayıtlı olma zorunluluğunun bulunduğu açıklandı.

YAYLADAN ÇADIRA

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanacak 410 bin lira proje bedeli bulunan ‘Bozok Yaylasından Çadıra’ adlı proje ile küçük aile işletmelerinin hayvan kapasitesinin 300'e çıkarılması planlandı. Yerköy ilçesinde geniş mera alanlarının imkan olarak görülmesinin yanında, tamamı meraya dayalı hayvancılık yapan üreticilerin genellikle kış mevsiminde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle hayvanlarını meraya çıkartamadıkları hatırlatıldı. Hayvanların yavrulama döneminde yaşanan sıkıntılar, kat edilen mesafe, zaman ve iş gücü nedeniyle her gün meraya çıkmanın zorluğu, hayvan sağlığı konusundaki dezavantajlar gibi sorunların giderilmesi, yetiştiriciliğin en iyi, etkin şekilde yapılması amacıyla 25 adet portatif barınak kurulmasına yönündeki çalışmaların desteklenmesi planlandı. Yararlanıcıların, küçükbaş hayvancılık yapan 100-300 baş arası hayvanı olan üreticiler arasından, özellikle yaylacılık yapan üreticilerden seçileceğinin altı çizildi.

SÜRÜ REFAHI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl hazırlayıp, KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ‘KOP Bölgesinde Sürü Refahını Arttırma’ projesiyle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. 568 bin 300 lira olan proje bedelinin 400 bin lirasının KOP tarafından karşılandığı, Yozgat il merkezi ve bağlı köylerinde 15 adet portatif küçükbaş hayvan çadırı kurulumlarının bu yıl yapıldığı bildirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine büyük önem verdiklerini, bu bağlamda koyunculuğun geliştirilmesi için doğrudan yada dolaylı birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi. Özkaya, ‘’Hedefimiz küçükbaş hayvan sayımızın artarak daha büyük bir ekonomik değere sahip olmasıdır. Çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Koyunculukla uğraşan üreticilerimiz teknolojiyi takip etmekte, artık yapılması uzun zaman alan yüksek maliyetli ağıllar yerine hayvan çadırını tercih etmektedirler’’ dedi. Tarım İl Müdürü Özkaya, özel malzeme ile yapılan çadırların istenen her yere ve her boyutta kurulabildiğini, yazın sıcak, kışın soğuk havayı içeri almadığından dolayı çadırların içinde küçükbaş hayvanların rahat ettiğini bildirdi.