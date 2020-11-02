Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1132
ALTIN
509.258
DOLAR
8.3807
STERLİN
10.8124
EURO
9.7545

Hayvancılığa destek

Hayvancılığın en yaygın olarak yapıldığı ilçelerden biri olan Çekerek ilçe merkezinde bulunan ahırların belirli bir alanda toplanmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:14
Hayvancılığa destek

YOZGAT il genelinde hayvancılığın en yaygın olduğu bölgelerden birisi olan Çekerek ilçesinde, halkın en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla uğraşan besicileri bir araya toplamaya yönelik hazırlanan proje uygulamaya konuldu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçe merkezinde bulunan ahırlar için yeni bir alanı imara açtıklarını belirterek, ‘’Toplam 320 dekar araziyi imara açarak,10 bin büyükbaş hayvanın kalabileceği Organize Hayvancılık bölgesi oluşturduk’’ dedi. Çakır, proje kapsamında oluşturulan hayvancılık alanında faaliyet gösterecek besicilerin, modern açık ve kapalı sistemlerle ahırlar yapabilmeleri için IPARD ve TKDK projelerine danışmanlık desteğinde bulunacaklarını, hayvancılığı daha modern koşullarda yapabilmelerini sağlayacaklarını kaydetti. Çakır, ‘’Baraj etrafına yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Lavanta adası projeleri ile Çekerek Bölgenin Turizm Merkezi haline gelecek. Bu sebeple Şehir merkezinde bulunan Ahırların ilçe dışına taşınması gerektiğini planlayarak bundan sonra ki süreçte artık ilçe merkezinde ahır yapımına müsaade edilmeyecektir. Bugün İmara açtığımız Organize Hayvancılık bölgesinde bulunan mülk sahiplerine tapularını dağıtarak, bölgede uygulayacağımız projemiz hakkında bilgilendirme de bulunduk’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Hayvancılığa Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PATATES SEViNDiRDi
PATATES SEViNDiRDi
Söküm devam ediyor
Söküm devam ediyor
Başkandan ziyaret
Başkandan ziyaret
Başkandan söküme destek
Başkandan söküme destek
BOZOK YAYLASI ŞENLENECEK
BOZOK YAYLASI ŞENLENECEK
Trüf mantarı üretimi
Trüf mantarı üretimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim