Hayvancılığa destek

YOZGAT il genelinde hayvancılığın en yaygın olduğu bölgelerden birisi olan Çekerek ilçesinde, halkın en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla uğraşan besicileri bir araya toplamaya yönelik hazırlanan proje uygulamaya konuldu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçe merkezinde bulunan ahırlar için yeni bir alanı imara açtıklarını belirterek, ‘’Toplam 320 dekar araziyi imara açarak,10 bin büyükbaş hayvanın kalabileceği Organize Hayvancılık bölgesi oluşturduk’’ dedi. Çakır, proje kapsamında oluşturulan hayvancılık alanında faaliyet gösterecek besicilerin, modern açık ve kapalı sistemlerle ahırlar yapabilmeleri için IPARD ve TKDK projelerine danışmanlık desteğinde bulunacaklarını, hayvancılığı daha modern koşullarda yapabilmelerini sağlayacaklarını kaydetti. Çakır, ‘’Baraj etrafına yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Lavanta adası projeleri ile Çekerek Bölgenin Turizm Merkezi haline gelecek. Bu sebeple Şehir merkezinde bulunan Ahırların ilçe dışına taşınması gerektiğini planlayarak bundan sonra ki süreçte artık ilçe merkezinde ahır yapımına müsaade edilmeyecektir. Bugün İmara açtığımız Organize Hayvancılık bölgesinde bulunan mülk sahiplerine tapularını dağıtarak, bölgede uygulayacağımız projemiz hakkında bilgilendirme de bulunduk’’ diye konuştu.