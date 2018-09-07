Hayvan varlığı ele alındı

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı. Oturumda Hayvancılık ve Orman Komisyonu tarafından hazırlanan Boğazlıyan ilçesinin hayvancılık potansiyeli ve durumuyla ilgili rapor okundu. Rapora göre Boğazlıyan’da 18 bin adet büyükbaş sığır, 88 bin adet küçükbaş koyun, 7 bin keçi, 4 bin 793 kanatlı hayvan, 16 bin 370 adet tavuk ve horoz, 2 bin 775 adet hindi, bin adet kedi-köpek, bin adet at-eşek ve bin adet arı bulunduğu belirtildi. Raporu okuyan Komisyon Başkanı Necip Yılmaz, hayvanlara karşı aşılama programının da devam ettiğini ifade ederek, “Aşılama programı kapsamında 17 bin şap aşısı, çiçek aşısı, 17 bin brusella hastalığına karşı aşılama yapılmıştır. Ayrıca ilçede sığır tüberkülozu, şap hastalığı gibi hastalıklarda görülerek, gerekli müdahaleler yapılmıştır” dedi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, üreticilere yapılan devlet desteği ve ödemeleri hakkında da bilgiler verdi.