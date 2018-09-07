Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92763
ALTIN
254.949
DOLAR
6.5908
STERLİN
8.5245
EURO
7.6601

Hayvan varlığı ele alındı

YOZGAT İl Genel Meclisi’nde Boğazlıyan ilçesinin hayvan varlığı ele alındı. Mecliste ilçedeki hayvan varlığıyla ilgili bilgiler ve istatistikler paylaşıldı.

Hayvan varlığı ele alındı

YOZGAT İl Genel Meclisi’nde Boğazlıyan ilçesinin hayvan varlığı ele alındı. Mecliste ilçedeki hayvan varlığıyla ilgili bilgiler ve istatistikler paylaşıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
7 Okunma
Hayvan varlığı ele alındı

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı. Oturumda Hayvancılık ve Orman Komisyonu tarafından hazırlanan Boğazlıyan ilçesinin hayvancılık potansiyeli ve durumuyla ilgili rapor okundu. Rapora göre Boğazlıyan’da 18 bin adet büyükbaş sığır, 88 bin adet küçükbaş koyun, 7 bin keçi, 4 bin 793 kanatlı hayvan, 16 bin 370 adet tavuk ve horoz, 2 bin 775 adet hindi, bin adet kedi-köpek, bin adet at-eşek ve bin adet arı bulunduğu belirtildi. Raporu okuyan Komisyon Başkanı Necip Yılmaz, hayvanlara karşı aşılama programının da devam ettiğini ifade ederek, “Aşılama programı kapsamında 17 bin şap aşısı, çiçek aşısı, 17 bin brusella hastalığına karşı aşılama yapılmıştır. Ayrıca ilçede sığır tüberkülozu, şap hastalığı gibi hastalıklarda görülerek, gerekli müdahaleler yapılmıştır” dedi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, üreticilere yapılan devlet desteği ve ödemeleri hakkında da bilgiler verdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TMO’dan Buğday Hamlesi
TMO’dan Buğday Hamlesi
Sulama tesislerine yakın takip
Sulama tesislerine yakın takip
Kurutmalıklar hazır
Kurutmalıklar hazır
KAYNIYOR, BULGUR OLUYOR
KAYNIYOR, BULGUR OLUYOR
Ayçiçeği üretimi artıyor
Ayçiçeği üretimi artıyor
Ayçiçeğinde yerli tohum denemesi
Ayçiçeğinde yerli tohum denemesi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim