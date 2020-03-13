Hayvan sağlığı değerlendirildi

Toplantıda, hayvan hastalıklarının bulaşmasında büyük önemi olan hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, insan sağlığını tehdit eden Brucella, Tüberküloz, Şarbon, Kuduz, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklar ile mücadele edilmesi konuları da ele alındı. Ülkemizin kaliteli kırmızı et ve süt ihtiyacının karşılanması, hayvan sağlığı, damızlık dişi hayvan varlığının korunması, Veteriner hizmetleri alanında Avrupa Birliğine uyum sürecine katkıda bulunmak, süreçte desteklenen projelerin başarısına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2019 yılında İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıklarına karşı aşılama çalışmalarında başarılı bir yıl geçirdiklerini, tüm hayvan popülasyonun yüzde 100'e yakın bir başarı ile etkin bir şekilde aşılandığını söyledi. Özdemir, Şap, LSD, Şarbon gibi önemli hastalıkların bertaraf edildiğini, bu şekilde salgın tarzında seyreden hayvan hastalıklarında erken müdahale, kordon, karantina ve dezenfeksiyon uygulamaları sayesinde çıkan hastalıkları sadece çıktığı işletme ile sınırlı kalacak şekilde baskılayabildiklerini bildirdi. Özdemir, tüm ihbarların 24 saat içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, toplum ve insan sağlığını yakından ilgilendiren bir diğer konunun ise hayvansal gıdalar olduğunu hatırlattı. Özdemir, ‘’İnsanlarımızın sağlıklı, güvenilir hayvansal gıda tüketebilmeleri için et ve süt amaçlı yetiştirilen hayvanların doğumundan kesimine kadarki süre zarfında izlenmesi, kontrol ve takipleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle hayvan hareketlerinin, hastalık takiplerinin veteriner hekimlerimizin önemli vazifelerinden birisidir. Bu kapsamda Brucella, Tüberküloz, Kuş Gribi, Kuduz, Şarbon gibi hayvanlar veya hayvansal ürünlerden insanlara geçen hastalıklar ile mücadelede de ülkemiz genelinde başarılı çalışmalara imza attık. Bu noktada emeği geçen tüm veteriner hekimlere teşekkür ederim’’ dedi. Toplantıda, konu uzmanı veteriner hekimler tarafından hastalık ve aşılamalar bazında değerlendirmeler yapıldı. Bu yıl yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Hayvan hareketleri, hayvan kayıt sistemleri, desteklemeler, damızlık hayvan varlığımın korunması, döl veriminin artırılması konularında sunumlar yapıldı.