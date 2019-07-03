HASATTA BiZ VARIZ!

Çifti Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 46 bin 236 çiftçinin bulunduğu Yozgat’ta tarım alet ve makineleri sektörünün önemi de her geçen yıl artıyor. Yozgat’ta özellikle hububat alanlarının hasadı yerli biçerdöverler tarafından gerçekleştirilirken, yurdun dört bir yanında da yine Yozgat’tan giden biçerdöverler tercih ediliyor. Yerköy ve Şefaatli ilçeleri ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde biçerdöverci operatörlüğünü meslek edinip, biçerdöver sahibi olanlar her yıl yurdun farklı bölgelerine giderek, hububat hasadını gerçekleştiriyor. Yozgat bölgesinden giden biçerdöverlerin hasatta tercih edilmesinin en önemli etkenlerinden birisinin, biçerdöverlerin bakımlarının zamanında yapılıp, dane kaybına yol açacak unsurların tamir, bakımının yapılması, üreticiye güven verdiği kaydedildi. Türkiye genelinde biçerdöver denilince akla gelen illerin başında yer alan Yozgat’ta, geçimini biçerdöver vasıtasıyla sağlayan işçiler, hasat mevsiminin yaklaştığı dönemlerde biçerdöverlerini tren katarlarına yükleyerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illere hasat maksadıyla gidiyor. Hasat yaklaşık 2 ay sürüyor. Yerköy sanayisi biçerdöver bakım onarımı açısından ünlü bir ilçe olarak öne çıkıyor. Yerköy İnan Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu biçerdöver tamiri yapıyor. İki torna firması biçerdöver parçalarının bölgede üretimini yapıyor, Türkiye’de talep edilen bölgelere gönderiliyor. Yozgat Türkiye’nin biçerdöver adedi bakımından 5’inci büyük ilinden birisi olduğu kaydedildi.