HASAT ZAMANI

Kabalı köyünde, vatandaşların tarlaları birleştirilerek 5 bin dekar alanda Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri haline getirdiği arazinin bin 200 dekarına dikilen 52 bin kiraz ağacı bu yıl ikinci ürününü vermeye başladı. Kabalı köyü sakinleri, uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştirerek 10 bin 920 dekar tarım alanı ortaya çıkardı. 5 bin dönümlük kısmında meyve üretimi yapılan bahçede, elma, armut, şeftali ve kiraz yetiştiriliyor. Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yöre halkından yüzlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Kapalı projesi örnek alınarak yeni bahçelerin kurulmasına çalışılırken, her kesimden insanın dikkatini çekiyor. Birçok ilden çiftçiler, örnek gösterilen meyve tesisini gezip bilgi alıyor. Son olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tesisleri gezerek, üretim konusunda bilgi aldı.