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Hasat hazırlığı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilki geçen yıl deneme amaçlı ekimi yapılan yerli patateste, ikinci yıl hasadı için geri sayım başladı.

29 Eylül 2020 Salı 00:21
Hasat hazırlığı

PATATES tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından Yozgat'ın Kuşçu köyünde geçen yıl ekimi gerçekleştirilen 6 çeşit yerli tohumluk patatesin hasadında olumlu sonuç alınmasının ardından bu yıl ekimler yenilendi. Ülke genelinde 2005 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde şu ana kadar 10 ayrı yerli ve milli patates çeşidi üretildi.  Yozgat’ta ilk defa geçen yıl ekimi yapılan yerli patates demonstrasyon çalışmalarına bu yılda devam edildiği kaydedildi. Bu yıl yine, Niğde Patates araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün özverili çalışmaları sonucunda tescil edilen çeşitlerin dikimi yapıldı. Geçen yıl Nahita- Çağlı-Leventbey-Nam-Ünlenen ve Onaran olmak üzere 6 çeşit dikimi yapılırken, bu yıl bunlara yeni tescil ettirilen Sarunan ve Niğde Sarısı ekledik. Yozgat’ta bu yıl 8 çeşidin dikimi yapıldı. Üretim sezonu boyunca çeşitlerin gelişimleri takip eden Tarım İl Müdürlüğü teknik ekibi, gerekli bakımların da zamanında yapılmasını sağladı. Tahminen 2 hafta sonra patates hasadının yapılacağı kaydedildi.  

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Hasat Hazırlığı
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