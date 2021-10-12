Hasat bugün

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 çeşit yerli patates tohumuyla ekilen patatesin hasadı bugün düzenlenecek ‘Tarla Günü’ etkinliği ile gerçekleştirilecek. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yozgat’ın Boğazlayan ilçesinde bugün saat 14.00’da, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü birlikte gerçekleştirilecek olan tarla günü etkinliğine çiftçiler davet edildi. Yozgat’ta yerli patates çeşitlerinin çiftçiler tarafından tanınması, üretimi yapılması konusunda Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde, ‘Niğşah, Onaran, Saruhan, Nam, Leventbey, Muratbey ve Nahita’ isimli yerli patates tohumları, Boğazlıyan ilçesinde belirlenen 6 dönümlük alanda toprakla buluşturuldu. Geçen sene 6 bin 400 dekarlık bir alana patates ekimi yapıldığı, bu yıl ise ekim alanının genişletildiği aktarıldı. Gerçekleştirilecek hasat sonrasında, ekimi yapılan 7 yerli çeşitten Yozgat iklimine, toprak yapısına uygun olan çeşitler belirlenip, çiftçilere tavsiye edilecek.