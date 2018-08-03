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Hasat başladı

AYDINCIK ilçesine özgü halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesince, coğrafi işaretleme adına genetik özellikleri araştırılan bağrıbütün kavununun hasadı başladı.

Hasat başladı

AYDINCIK ilçesine özgü halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ve Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesince, coğrafi işaretleme adına genetik özellikleri araştırılan bağrıbütün kavununun hasadı başladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Hasat başladı

Geçen yıl Aydıncık Belediyesi tarafından "Aydıncık Bağrıbütün Kavunu" olarak tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne müracaatı yapılan kavun türü, ekiminden hasadına kadar Bozok Üniversitesi akademisyenlerince takip ediliyor.  Aydıncıklı çiftçi Murat Uyan'ın 5 dekar tarlasına ektiği bağrıbütün kavunun hasadı yapıldı.  Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, bağrıbütünün 10 dilim şeklinde yetiştiğini söyledi. Özellikle Kümbet Ova olarak anılan bölgede bu ürünün öne çıkması için çalıştıklarını dile getiren Koçak, "Ürünümüz kavunla muz arası bir tat. Coğrafi işaretleme olarak Aydıncık'a, Yozgat'ımıza tescili için çalışma başlattık. Tescil başvurusu sonrası Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağrıbütün kavunumuzun özellikle Aydıncık'a bir katma değer sağlamasını, halkımızın gelir durumuna yansımasını bekliyoruz" dedi.

Bağrıbütün üzerine bilimsel çalışma yürüten Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gökçen Yakupoğlu da bu kavun çeşidinin morfolojik ve genetik karakterizasyonunu yaparak, coğrafi işaret almak istediklerini aktardı. Bu kapsamda üreticilerle işbirliği içerisinde kavun yetiştirdiklerini vurgulayan Yakupoğlu, "İlk ürünümüzü hasat ettik ve gerekli ölçümler için numune aldık. Yöre halkı bu kavunu yer muzu olarak adlandırıyor. Biz de lezzet ve şeker içeriği açısından incelemelerimizi yapacağız. Bunun sonucunda da genetik ve besinsel özelliklerini ortaya koyup, elde ettiğimiz sonuçlarla coğrafi işaret almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Murat Uyan ise daha önce tüketecekleri kadar ektikleri kavunu talebin artması üzerine bu yıl 5 dekar alanda ürettiklerini, kilogramını 2,5 liradan sattıklarını belirtti.

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