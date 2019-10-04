HAMMADDE ÇOK TESiS YOK!

Bölgede kurulacak bir salça fabrikasının ihtiyaç duyduğu hammaddenin iki ilçeden temin edilebileceği kaydedildi. Şefaatli ilçesinin Hamzalı köyünde 18 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Yalçınkaya, bölgedeki köylere de örnek olup, teşvik ederek domates, biber ekimi yapmalarına imkan sağladığını söyledi. Çiftçi Yalçınkaya, tarlasında sofralık ve salçalık olmak üzere domates, biber ile birlikte kavun da ektiğini belirterek, kavunu bir şekilde satışını yaptıklarını, bu yıl domatesin fazla olması nedeniyle çiftçinin elinde kaldığını bildirdi. Çiftçi Mehmet Yalçınkaya, domatesin kilosunun tarlada 50-75 kuruş arasında satıldığının altını çizerek, ‘’Domatesler tarlada çürüyor. Salça fabrikası kurulması gerekir. Ziraat Odası öncülüğünde bir fabrika kurulabilir. Domatesin kilosu tarlada 50 ila 75 kuruş arasında işlem görüyor. Sofralık domates, biber var. Yetiştirilen ürünler kaliteli. Şefaatli ilçesinde bir manav alıyor. Onun dışında marketlerden talep yok. Şekerpancarı dışında domates ürünü yaygınlaştı. Salça fabrikasının ihtiyacı olan domates bu bölgemizde yeterince var. Sulu arazi var. Burada domatesin kalitesi yüksek, salçalık domatesin merkezi konumundayız. İki yıl önce domatesi soğuk vurdu. Bu sene soğuk vurmasın diye yağmurlama sistemi yaptım, domatesi soğuktan kurtardım. El değmemiş 20'un üzerinde ton civarında domates var’’ dedi.