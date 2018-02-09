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Gündem tarım olacak

YOZGAT’ta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak olan ‘Tarım Çalıştayı’nda tarımı ele alınarak, mevcut potansiyel, projelerle masaya yatırılacak.

Gündem tarım olacak

YOZGAT’ta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak olan ‘Tarım Çalıştayı’nda tarımı ele alınarak, mevcut potansiyel, projelerle masaya yatırılacak.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Gündem tarım olacak

Yozgat’ta 10 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Tarım Çalıştayı’na Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin de katılım sağlayacak.
Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Et ve Süt Kurumu’nun yapacağı sunum ile ilimizin tarım ve hayvancılıktaki mevcut potansiyeli, uygulanan ve uygulanacak olan projeler ve fikirler çalıştayın konusu olacak.
Toplantıda ayrıca Yozgat’a yapımı planlanan Hayvancılık Organize Sanayi hakkında da katılımcılara bilgi verileceği belirtildi.

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