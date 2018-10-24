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Gübresiz ekim dönemi

YOZGAT’ta çiftçiler artan gübre fiyatları nedeniyle tarlada gübresiz ekime başladı.

Gübresiz ekim dönemi

YOZGAT’ta çiftçiler artan gübre fiyatları nedeniyle tarlada gübresiz ekime başladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Gübresiz ekim dönemi

Yozgatlı çiftçiler artan gübre fiyatlarının altından kalkamayınca tarlaya gübresiz giderek ekim yaptı. Başta gübre olmak üzere, tarım girdilerinin artması sonucu, Yozgatlı çiftçiler zor duruma düştü. Ekim işleminin başladığı Yozgat’ın tarım alanlarının yaklaşık yüzde 80’lik bölümünün bu yıl gübresiz ekildiği dile getirildi. Yozgat’ın Kababel Köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Bektaş, yüksek gübre fiyatının çiftçinin belini büktüğünü söyledi. Erdoğan Bektaş, “Bu sene köyümüzdeki çiftçilerimiz tarlaya gübresiz gitti. Fiyat çok yükseldi. Almaya gücümüz yetmiyor” dedi. Başka bir çiftçi Hasan Nazlı da gübre, zirai ilaç ve diğer ekipman giderlerinin artışından şikayet ederek, “Bu yıl gübre saçamadık bunun sonucunda tarlanın verimi düşebilir. Lakin Allah nasip ederse daha fazla da verim alabiliriz. Bu biraz da nasip işidir” şeklinde konuştu. Çiftçiler, geçen sene yaklaşık ton başına bin 700 lira ödedikleri, yörede en çok tercih edilen dap gübresinin, bu sene son olarak yaklaşık 3 bin lira ile 3 bin 500 lira arasında satışa sunulduğunun altını çizdiler. Öte yandan çiftçiler yağışların devam etmesi durumunda, hububat ekiminin kolaylaşacağını, toprak sürümünün daha basit olacağı için mazottan da tasarruf edebileceklerini dile getirerek, “İnşallah yağışlar sürer. Böylece toprak tava gelir ve daha kolay toprağımızı süreriz” diye konuştular.

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