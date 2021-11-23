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Gübre fiyatları artıyor

Gübre fiyatları çiftçinin canını yakarken, TÜİK’e göre Eylül ayında gübre fiyatlarında aylık bazda 6.21, yıllık bazda ise 71.47 artış oldu.

23 Kasım 2021 Salı 00:36
Gübre fiyatları artıyor

Gübrede astronomik fiyat artışları yaşanırken, TÜİK’in verileri ile gerçek piyasa değerleri bir biriyle örtüşmüyor. TÜİK, Eylül  2021 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini yayınlandı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi Eylül ayında yıllık yüzde 27.79, aylık ise 1.56 artış yaşandı. Tarımsal girdi fiyat endeksinde yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarda sırasıyla yüzde 71.47’lik artışla gübre başı çekti. Buna göre Eylül 2021’de gübre fiyatlarında yıllık yüzde 71.47 artarken, aylık artış ise yüzde 6.21 olarak gerçekleşti. 

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