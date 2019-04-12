Gölette çalışmalara başlandı

Yozgat'ta tarım alanlarının sulamasına yönelik yaptırılan baraj ve göletleri yenileri ekleniyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilen Şefaatli ilçesi Kumkuyu Göleti ikmal inşaatı çalışmalarına yeniden başlanıldı. Bugüne kadar 94 civarında fiziksel gerçekleşmenin yapıldığı gölet inşaatının bu yıl tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor. Gölette depolanacak 1,35 milyon metreküp su ile ilçede 297 hektar tarım arazisi sulanarak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınmasına katkı sağlayacak.