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Gilaburu kıymetleniyor

ÇAYIRALAN ilçesinde, böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan gilaburu bitkisinin olgunlaşan meyveleri toplanmaya başlandı.

Gilaburu kıymetleniyor

ÇAYIRALAN ilçesinde, böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan gilaburu bitkisinin olgunlaşan meyveleri toplanmaya başlandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Gilaburu kıymetleniyor

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan ile birlikte Çandır ve Boğazlıyan ilçesinin bazı kesimlerinde yetişen ve yıllık 20 ton civarında toplanan gilaburu meyvesinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Codar, sadece gilaburu meyvesini değil, bölgede yetişen doğal ve ekilip, biçilen ürünleri de kurdukları kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi aracılığı ile değerlendirip, ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Codar, Çokradan Mahallesi Hayret mevkiinden Bayram Yıldız tarafından yılın ilk gilaburu meyvesi toplandı. Başkan Codar, ‘’Bu meyveleri teslim aldık, kısa sürede işlenip, siparişlerini almaya başlayacağız’’ dedi. Çayıralan Belediye Başkanı Codar, evlerde işleyip, marmelat haline getirilen Kuşburnunun çekirdeklerinin de ekonomik değere sahip olduğunu hatırlattı. Başkan Codar, ‘’Bölgemizde bol miktarda doğal olarak yetişen bu ürünün ekonomiye katkısını artırmak için çalışmaktayız.. Kuşburnu çekirdeklerini atmayınız.  Konuyla ilgili araştırmalarımız devam etmektedir’’ diye konuştu.

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Gilaburu KıymetleniyorçayıralanÇEKAŞ
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