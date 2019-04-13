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Gıda zehirlenmesine dikkat

YOZGAT’ta hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte gıda güvenliği akıllara geldi.

Gıda zehirlenmesine dikkat

YOZGAT’ta hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte gıda güvenliği akıllara geldi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Gıda zehirlenmesine dikkat

Özellikle okul ve hastane kantinlerindeki gıdaların bozulmadan halka sunumu için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatıldı.
Kış aylarının sona ermesiyle birlikte tavuk, et, süt ve benzeri ürünlerin bozulma süreleri de kısalıyor.
Zaman zaman okul kantinlerinde rastlanan gıda zehirlenmesi vakaları velileri ve tüketicileri tedirgin ediyor.
Öğrenci velileri özellikle okul kantinlerinin zabıta ve diğer ilgili birimler tarafından denetlenmesini talep ediyor.
Zabıtanın Yozgat’ta daha işlevsel olmasını talep eden vatandaşlar, denetimlerin sıklaştırılmasını da istediler.

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