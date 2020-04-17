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Gıda işletmeleri denetlendi

YOZGAT Tarım, Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Gıda ve Yem Şube Müdürü Onur Polat ile Kontrol görevlilerinin iştirakiyle Sarraflar Caddesinde faaliyet gösteren fırın işletmelerini denetledi.

17 Nisan 2020 Cuma 00:22
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Gıda işletmeleri denetlendi

Denetimlerde, satış ve üretim yerlerinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hijyen tedbirlere uyulup, uyulmadığı kontrol edildi. İşletmelerde özellikle ekmek satışı yapan kişilerle ekmeği müşteriye veren kişilerin ayrı olması gerektiği hatırlatıldı. Parayla temas eden çalışanla, ekmeğe temas eden kişilerin kesinlikle ayrı olması konusunda uyarılarda bulunuldu. İşletme çalışanlarının maskeli ve eldivenli çalışmaları gerektiği hatırlatılması yapıldı. Yozgat Tarım, Orman İl Müdürü Özkaya, korona virüs salgınıyla mücadelede elzem olan hususların en önemlisinin gıda işletmelerinde gıda maddelerinin el ile temasın kesilerek, gıda maddesinin müşteriye ambalaj içinde teslim edilmesi olduğunu vurguladı.  Özkaya, ‘’Özellikle gıda üretimi yapılan yerlerde, gereken tüm hijyen tedbirlerinin alınması, bu suretle satışa hazır hale getirilen gıda maddelerinin tüketiciye arzında gıda güvenliğinin azami düzeyde sağlanması önemlidir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özkaya, gerek il merkezi gerekse ilçelerde fırınlar başta olmak üzere, her gün azami sayıda gıda işletmeleri Kontrol Görevlileri tarafından sıklıkla denetimler yapıldığını bildirdi. Özkaya, korona virüs ile mücadele kapsamında eğitim-bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, ‘’Vatandaşlarımız gıda işletmelerinin alınan tedbirler ve uyarılara riayet etmediklerini düşünüyorlarsa Bakanlığımızın Alo Gıda 174 ve 0-501-174 0174 Whatsapp hattına ihbarda bulunabilirler’’ ifadelerini kullandı.

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Gıda Işletmeleri Denetlendi
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