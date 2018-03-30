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GENÇLERE TARIMSAL DESTEK

YOZGAT’ta Genç Çiftçi Proje başvurularının 2 Nisan’da başlayacağı ve ay sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

GENÇLERE TARIMSAL DESTEK

YOZGAT’ta Genç Çiftçi Proje başvurularının 2 Nisan’da başlayacağı ve ay sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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GENÇLERE TARIMSAL DESTEK

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce, Genç Çiftçi projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlçe müdürlerinin katıldığı toplantıda, destek ödemesi başvuru şartları ve ödeme yapılacak projelere ilişkin bilgiler verildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, tebliğle kırsal alanda yaşamakta olan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslara Resmi Gazetede yayımlandığını söyledi. Bu imkanlardan faydalanmak isteyen çiftçilere her türlü teknik desteğin sağlanacağını vurgulayan Özdemir, "2016 ve 2017 yıllarında toplam 476 genç çiftçi projesinden yararlandırıldı. Genç çiftçilere toplam 14 milyon 280 bin TL destek verildi. Bu yıl 2 Nisan’dan itibaren başvurular yapılacak ve ay sonuna kadar devam edecektir. İl Müdürlüğü olarak her türlü teknik desteği sağlayacağız. Şartları uyan gençlerimizi bu güzel imkandan yararlanmalarını temenni ediyoruz" dedi.
Özdemir, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilere, mahallinde uygulayacakları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacağına dikkat çekti.   Özdemir, programın, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi,  işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,  coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri kapsadığını kaydetti.

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