Genç çiftçiye hibe desteği

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında büyükbaş-sığır dağıtımı yaptıklarını söyledi. Özdemir, dağıtılan hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileğinde bulundu, "Devletimizin imkanlarıyla verilen bu hayvanları sizlere emanet ediyoruz" dedi.