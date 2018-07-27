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Genç çiftçiye hibe desteği

YOZGAT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Genç Çiftçi Hibe Desteği’ projesi kapsamında büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Genç çiftçiye hibe desteği

YOZGAT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Genç Çiftçi Hibe Desteği’ projesi kapsamında büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Genç çiftçiye hibe desteği

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında büyükbaş-sığır dağıtımı yaptıklarını söyledi. Özdemir, dağıtılan hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileğinde bulundu, "Devletimizin imkanlarıyla verilen bu hayvanları sizlere emanet ediyoruz" dedi.

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