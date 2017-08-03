Geleneksel yöntem bitti

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü uygulamalı projelerin sonuçları geleneksel yöntem ve bilimsel yöntem arasındaki farkı açık bir şekilde gösteriyor.

Bu kapsamda dün Azizlibağları Köyü’nde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından “Tarla Günü” düzenlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’nün birlikte yürüttüğü “Mikrobiyal Gübre İle Baklagil Tohumlarını Aşılamanın Verime ve Dane Azot Kapsamına Etkilerinin Çiftçilerimize Benimsetilmesi Yayım Projesi” kapsamında düzenlenen tarla gününde katılımcılara “Mikrobiyal gübreli nohut ekimi” anlatıldı.

Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker,Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Aynur Özbahçe, proje koordinatörü Derya Sürek, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, bu tür etkinliklerle çiftçilere yeni ve bilimsel tarım metotlarını anlatmak ve uygulatmayı amaçladıklarını belirtti.

Ziyaattin Özdemir, mikrobiyal gübreli nohut ekimi gerçekleştirilen tarlada olumlu sonuç alındığını söyleyerek, “Geçen yıl aynı uygulamanın yapıldığı Pembecik köyünde mikrobiyal gübrenin verimi yüzde 30 oranında ölçülmüştü. Bu tarlada da gelecek hafta hasat ile verimi ölçmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Tarla sahibi çiftçi Basri Güçlü ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeliyle koordineli bir şekilde deneme ekimi ve takibinin yapıldığını söyleyerek, sonucun olumlu olacağı düşüncesinde olduğunu bildirdi.

Haber:Mustafa TEKER



