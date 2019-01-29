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GELECEK YIL BELKi!

BOĞAZLIYAN, Yenifakılı, Kozaklı Bölgesindeki tarım alanlarının sulamasında yeraltı suları kullanılmak istenirken, tahrip edilmesi, kaynakların yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla ivedilikle tamamlanıp, sulama projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki planlama unutuldu. Bölgenin sulamasına yönelik hazırlanan projenin yatırım programına henüz alınmadığı, önümüzdeki yıl alınma ihtimalini şimdiden kestirmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

GELECEK YIL BELKi!

BOĞAZLIYAN, Yenifakılı, Kozaklı Bölgesindeki tarım alanlarının sulamasında yeraltı suları kullanılmak istenirken, tahrip edilmesi, kaynakların yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla ivedilikle tamamlanıp, sulama projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki planlama unutuldu. Bölgenin sulamasına yönelik hazırlanan projenin yatırım programına henüz alınmadığı, önümüzdeki yıl alınma ihtimalini şimdiden kestirmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
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GELECEK YIL BELKi!

JEOTERMAL kaynakları bakımında oldukça zengin bir bölge olan Yozgat’ın Boğazlıyan-Yenifakılı, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde, tarım alanlarının sulanabilmesi için kaçak sondajların vurulup, yeraltı kaynaklara zarar verilmesinin önüne geçilebilmesi için önem taşıyan Kayseri sınırları içerisinde yer alan Yamula barajı sulama tesisleri gündemden düşmüyor. Kızılırmak Nehri üzerinde 1971 yılında projelendirilip, 1990 yılında yatırım programına dahil edilen Yamula Barajı’nda 2003yılında su tutulmaya başlanıldı. Kayseri’nin Yemliha bölgesinde inşa edilen Yamula Barajı’nın Yozgat kesimini ilgilendiren sulama projesi ise yıllar yılı gündemde tutulmasına karşılık, bir türlü mesafe alınamadı. Yozgat İl Koordinasyon kurulu toplantısında bir kez daha Yamula Barajı Projesi’nin Yozgat bölgesi sulama projesi gündeme getirildi. Yozgat ile birlikte Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir illerindeki yaklaşık 150 bin dekar tarım alanının sulamasının yapılması öngörülen Yamula Barajı Projesi uygulamaya konulduğunda, Boğazlıyan bölgesi ile Yenifakılı ilçesi dahil Ovakent, Fehimli, Aşağı Hasinli, Küçüköz, Büyüköz, Karakoç, Çokumağıl, Bektaşlı, Yeşilhisar’ı kapsayan 34 bin 520 hektar tarım alanı sulanarak, daha bol, kaliteli ürünler alınabilecek. Bölgede kaçak olarak sulama amaçlı sondaj yapılmasının da tamamen önüne geçilmiş olunacak. 27 Aralık 2003 yılından itibaren su tutulmaya başlanılan Yamula Barajı ile ilgili projenin Kayseri’yi ilgilendiren kısımlarının önemli bölümü tamamlandı. Nevşehir ve Kırşehir illerini ilgilendiren sulama projelerinin yatırım programına alınarak, geçen yıl çalışmalara başladı, 2020 yılına kadar bitirileceği kaydedildi. 2005 yılında işletmeye alınan Yamula Barajı projesinin ilk etabının ardından, Boğazlıyan bölgesi sulama projesinin yatırım programına dahil edilmesi noktasında gerekli takip yapılmayınca, proje unutuldu. DSİ Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, Yozgat İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, projeleri bir bütün olarak ele alıp, tamamlanmasına da aynı bütünlük içerisinde baktıklarını belirterek, ‘’Yamula Barajı sulamasının Yozgat bölümüyle ilgili 2019'da ayrılan bütçe söz konusu değil. Bütçe ayrılması durumunda çalışmalar devam edecektir. Yılsonuna kadar proje çalışmaları tamamlanabilir’’ gibi ifadeler kullandı. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut ise, ‘Yamula Barajının Yozgat kısmı ne oldu?’ sorusunu tekrarladı, ‘’Biz ilçe olarak yıllardır bu barajı beklemekteyiz. Çünkü bizim ilçemizin topraklarını bu baraj sulayacaktı. Bizim bir an önce Kızılırmak Havzasının suyunu ilçemize akıtmamız lazım’’ diye konuştu.

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