Gedikhasanlı bereketi

Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ilk hasatlarımız gerçekleşti.

İlk meyve plantasyonlarının 2012 yılında kurulduğu alanda elma, armut ve kirazlarda ilk hasat yapıldı.

Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yer alan 114 dekar alanda; 2012 yılında dikimleri yapılan sırasıyla 752 adet 8 elma çeşidi (Golden, Summerred, Scarlet, Galaksi, Fuji, Red Chief, Granny Smith, Pink Lady), 165 adet 8 kiraz çeşidi (Karina, Samba, Kordia, Ragina, Lorry Bloom, Early Lorry, 0900 Ziraat, Sweet Heart) ve 196 adet 4 armut çeşidinde (Etruşka, Turandot, Santa Maria, Deveci) ilk hasatlar gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı alanda 2014 yılında 420 adet 6 çeşit yeni bir armut bahçesi ve 2015 yılında 7 farklı ceviz çeşidinden oluşan toplam 224 adet ceviz fidanı bulunmaktadır.