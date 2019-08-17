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GACER YOZGAT’TA

KAYSERİ’nin Develi ilçesinde genel olarak ekilip, hasadı yapılan kavuzlu Gacer buğdayının Yozgat’ın hava, su ve toprak yapısında yetişip, yetişmeyeceğinin öğrenilebilmesi amacıyla yapılan deneme ekiminde istenilen sonuç alındı.

GACER YOZGAT’TA

KAYSERİ’nin Develi ilçesinde genel olarak ekilip, hasadı yapılan kavuzlu Gacer buğdayının Yozgat’ın hava, su ve toprak yapısında yetişip, yetişmeyeceğinin öğrenilebilmesi amacıyla yapılan deneme ekiminde istenilen sonuç alındı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
GACER YOZGAT’TA

Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili Köyü’nden organik tarım ürünleri üremi yapan İdris Oğuzhan isimli çiftçi, tarlasında her yıl farklı ürünlerin ekimini yapıp, doğal olarak yetiştirip, hasadını yaptığını, yörede yetişebilecek ürünlerin yaygınlaştırılabilmesi için ise Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü ile deneyimlerini paylaştığını söyledi. Çiftçi, İdris Oğuzhan, dünyada üretimi yok olmaya yüz tutan eski popülasyonlardan yörede Gacer olarak adlandırılan buğday çeşidinin bölgede sadece Develi ilçesinde ekilip, biçildiğini kaydetti. Yeni buğday çeşitlerin yanı sıra yörede bulunan eski yerel popülasyonlarda koruma altına alınarak, gerek gen kaynağı olarak gerekse ekonomik önemi olanların yeniden üretime kazandırılması gerektiğine dikkat çeken çiftçi Oğuzhan, eski popülasyonlardan kaplıca buğday grubuna giren Gacer buğdayının harmanlanıp, kavuzları uzaklaştırıldıktan sonra işlenmiş bulgur ve pirince alternatif olabilecek kullanım alanına sahip olduğunun altını çizdi. Çiftçi İdris Oğuzhan, modern tarım tekniklerinin gelişmesi öncesinde bu buğday tohumunun atalarımız tarafından sabanla ekilip, dövenle harman edildiğini, tarım teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak üreticilerin daha fazla kullanması gerekirken gün be gün kullanımı azalıp, bitme noktasına geldiğinin altını çizdi. Oğuzhan, ‘’Alternatif kullanımı olan buğdaylarımızdan Gacer, pirinç ve işlenmiş bulgura alternatif kullanımı olan, yüksek kalitede protein, nişastaya sahiptir. Kullanımının yörede tekrar yaygınlaştırılması, Anadolu mutfaklarına yeniden inebilmesi için Gacer tarımını kolaylaştırmaya yönelik projeler yapılmalı, üreticilerle tüketiciler tekrar buluşturulmalıdır. Bulgur yapılırken haşlanmış buğdayı değirmende öğüttükten sonrasında bulgur yapılarak sofraya gelir. Pirincin de kavuzlu yaprakları işlenerek fabrikasyon aşamaları sonrası sofraya geldiğini biliyoruz. Gacer’in ise harman sonrası doğrudan tencereye girmesi hiçbir prosese ihtiyacın bulunmamaktadır’’ dedi.
Oğuzhan, deneme amaçlı ekimini yaptığı Gacer buğdayının hasadını da yaptığını, sonucun iyi olduğunu belirterek, bölge koşullarında ekilip, biçilebileceğini sözlerine ekledi.
 

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