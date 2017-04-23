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Fuarın gözdesi Memişoğulları

23 Nisan 2017 Pazar 23:59
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Yozgat'ta açılan ve bu yıl yoğun ilgi gören 8'nci Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda traktör sektörü dikkat çekti. Fuarın dikkat çeken firması Yozgat'ın önemli firmalarından olan Memişoğulları Otomotiv oldu.

Fuarın gözdesi Memişoğulları
Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi ve Sorgun başta olmak üzere il genelinde traktör sektöründe bilinen isimlerinden olan Memişoğulları Otomotiv, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda açtığı stantla büyük ilgi gördü. 
Memişoğulları Otomotiv'e ait standı ziyaret edenler yakın ilgi ile karşılanırken günümüz teknolojinin gözde traktörlerini büyük bir ilgiyle incelediler. 
Hayalindeki traktörü ve tarım aletlerini almak isteyenler Memişoğulları tarafından oluşturulan geniş kapsamlı standı gezmeyi ihmal etmedi. 
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