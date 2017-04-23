Fuarın gözdesi Memişoğulları

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi ve Sorgun başta olmak üzere il genelinde traktör sektöründe bilinen isimlerinden olan Memişoğulları Otomotiv, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda açtığı stantla büyük ilgi gördü.

Memişoğulları Otomotiv'e ait standı ziyaret edenler yakın ilgi ile karşılanırken günümüz teknolojinin gözde traktörlerini büyük bir ilgiyle incelediler.

Hayalindeki traktörü ve tarım aletlerini almak isteyenler Memişoğulları tarafından oluşturulan geniş kapsamlı standı gezmeyi ihmal etmedi.