Fuar tarihi netleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması, yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 2018 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı. Takvime göre, 2018 yılında 123’ü uluslararası olmak üzere 474 fuar düzenlenecek. Fuarların en yoğun düzenleneceği ay, 80 fuar ile Nisan ayı olacak. Yozgat’ta açılacak fuar da Nisan ayında gerçekleştirilecek. Yozgat’ta geçen yıl açılan Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı yine Nisan ayının son haftasında yapılmıştı.