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Fuar tarihi netleşti

YOZGAT’ta Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, geçen yıl 8’incisi açılan Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl ki tarihi netleşti. Tarım aletleri ve gıda alanında üretim yapan firma ürünlerinin sergilendiği fuar etkinliğinin bu yıl 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Fuar tarihi netleşti

YOZGAT’ta Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, geçen yıl 8’incisi açılan Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl ki tarihi netleşti. Tarım aletleri ve gıda alanında üretim yapan firma ürünlerinin sergilendiği fuar etkinliğinin bu yıl 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Fuar tarihi netleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması, yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 2018 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı. Takvime göre, 2018 yılında 123’ü uluslararası olmak üzere 474 fuar düzenlenecek. Fuarların en yoğun düzenleneceği ay, 80 fuar ile Nisan ayı olacak. Yozgat’ta açılacak fuar da Nisan ayında gerçekleştirilecek. Yozgat’ta geçen yıl açılan Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı yine Nisan ayının son haftasında yapılmıştı.

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