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Fuar kapılarını açtı

YOZGAT’ta bu yıl 9’uncusu düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen tören ile kapılarını açtı.

Fuar kapılarını açtı

YOZGAT’ta bu yıl 9’uncusu düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen tören ile kapılarını açtı.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Fuar kapılarını açtı

Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 9’uncusu gerçekleşirken, fuarda 189 firma stant açarak yerini aldı. Fuar alanındaki açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, TSO Başkanı Sinan Çelik, Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tarım fuarında her yıl olduğu gibi bu sene de traktör stantlarının yoğunluğu ilgi çekti. Fuarı gezen bazı vatandaşlar, Yozgat’ta tarımsal üretimin istenilen düzeyde olmamasına karşın, makineleşmede üst noktalarda olduğuna dikkat çekerek “Üretim diplerde, makineleşme üstlerde” yorumunu yaptı.
Fuar hakkında bilgi veren TSO Başkanı Sinan Çelik, 264 markanın temsil edildiği fuarda 189 katılımcı firma bulunduğunu, fuara yaklaşık 170 bin katılımcı beklenildiğini söyledi.
Fuarda tarım aletleri ve ekipmanlarının yanı sıra yöresel ürünler, bahçe bitkileri gibi ürünler de satışa sunuluyor. Haber: Mustafa TEKER

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