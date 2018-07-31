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Fiğ hasadı yapıldı

YOZGAT’ta Toprak İşlemesiz Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 2014 yılından bu yana sürdürülen deneme amaçlı ekim ve hasat çalışmalarına devam edildi.

Fiğ hasadı yapıldı

YOZGAT’ta Toprak İşlemesiz Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 2014 yılından bu yana sürdürülen deneme amaçlı ekim ve hasat çalışmalarına devam edildi.

31 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Fiğ hasadı yapıldı

Yozgat’ta ilk uygulamalardan olan ve son 4 yıldır toprak işlemesiz tarım uygulaması yapılan Fakıbeyli köyündeki araziye bu yıl ekimi gerçekleştirilen Macar Fiğ hasadı yapıldı. Aynı tarım alanına mercimek ve nohut ekiminin de yapıldığı kaydedildi. Macar Fiğ ekilen 10 dekarlık alandan dekar başına 275 kilo kuru ot verimi alındı. Baklagil yayım projesi ile toprak işlemesiz ekime başlanılan Tayip köyündeki araziye ise bu yıl Macar Fiğ ve Nohut ekiminin yapıldığı hatırlatıldı. Macar Fiğinin bir kısmı yeşile biçilerek dekardan 380 kilo kuru ot verimi alındığı, kalan kısmının ise tohuma bırakılarak, hasadın biçerdöverle yapıldığı dekardan 140 kilo verim elde edildiği bildirildi. Alınan bu verimlerin toprak işlemeli olarak alınan verimlerle aynı olduğuna dikkat çeken Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü, Tayip köyünde Macar Fiğinde alınan verimin toprak işlemeli olarak yapılan ekimlerden daha fazla olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, ‘’Hiçbir toprak işlemesi yapılmadan yapılan bu ekimlerden çiftçilerimiz dekar başına 30 lira yakıt tasarrufu sağladılar. Ayrıca yeşile biçilen Macar Fiğinden 60 lira yem bitkileri desteklemesi alacaklardır. Çevre Amaçla Tarım Arazilerinin Korunması programı kapsamında toprak işlemesiz doğrudan ekim desteklemesinden ise 45 lira alacaklardır. Yapılan tasarruf ve alınan desteklemelerle birlikte Toprak İşlemesiz Tarımla dekardan 135 lira kazançları vardır. Ayrıca tarlalarındaki organik madde miktarı ve tarlanın su tutma kapasitesinde artma olmuş, tarlalar kuraklıktan daha az etkilenir hale gelmiştir’’ denildi.

Çiftçilere, toprak işlemesiz tarım sisteminin önerildiği açıklamada, toprak işlemesiz tarımla hem girdi tasarrufu sağlanıp, hem çevreyi korunacağı, hem de arazilerin boş kalmayarak her yıl ürün alınacağı vurgulandı.

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