Faturası ağır olacak

Raporda 22 ilde tarımsal kuraklık yaşandığına dikkat çekilirken, buğdayda da 2 milyon ton ürün kaybının yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Rapora göre, azalan yağışlar 22 ilde tarımsal kuraklığa neden oldu. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, özellikle buğday rekoltesinde ciddi kayıp yaşandığını söyledi. Bayraktar, "kuraklık nedeniyle üreticinin maliyetleri de arttı" dedi. TZOB'un raporuna göre, Türkiye'de 22 ilde tarımsal kuraklık yaşanıyor. Ekim-Nisan ayları arasında yağışlar, geçen yıla oranla yüzde 18 virgül 6 azaldı. Bu durum, özellikle buğday ve arpa gibi hububat üretimini olumsuz etkiledi. Kuraklığa bağlı olarak geçen yılın buğday rekoltesine göre yaklaşık 2 milyon ton kayıp beklendiğini ifade eden Bayraktar, ''Geçen yıl 20 milyon 500 bin ton olan rekoltenin yüzde 9,75 azalarak 2021 yılında yaklaşık olarak 18 milyon 500 bin ton olması tahmin edilmektedir” bilgisini verdi.