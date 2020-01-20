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Fark ödemesi desteği verilecek ürünler belli oldu

YOZGAT il merkezi ve bağlı köylerinde birden fazla aynı ürünün ara vermeden ekilmesi halinde fark ödemesi desteği verileceği açıklandı.

Fark ödemesi desteği verilecek ürünler belli oldu

YOZGAT il merkezi ve bağlı köylerinde birden fazla aynı ürünün ara vermeden ekilmesi halinde fark ödemesi desteği verileceği açıklandı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:06
Fark ödemesi desteği verilecek ürünler belli oldu

Yozgat Tarım-Orman İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 2018 üretim sezonu itibariyle bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilmesi halinde, üçüncü üretim için destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi. Bakanlık tarafından yayımlanan 2020 yılında ‘Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’ kapsamında yapılacak olan desteklemelere ilişkin karar gereğince, bazı ürünlere destekleme verileceği bildirildi. Yozgat’ta 2020 üretim sezonunda ‘Arpa-Aspir-Buğday-Tritikale Mercimek-Nohut-Yağlık Ayçiçeği-Yem Bitkileri-Patates’ ürünlere fark ödemesi desteği verilecek. Çiftçilerden, her türlü tarımsal desteklemeden yararlanacak ürünlere göre üretecekleri ürünlerin belirlenmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi beyanlarının buna göre yapılması istendi. 

Anahtar Kelimeler:
Fark ödemesi Desteği Verilecek ürünler Belli Oldu
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