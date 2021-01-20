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Fark ödemeleri askıya çıktı

SORGUN ilçesinde buğday, arpa ve nohut satışlarından elde edilen çiftçi desteklemelerinin askıya çıktığı bildirildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:43
Fark ödemeleri askıya çıktı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, çiftçinin sattığı nohut ve mercimek için kilogram başına 50 kuruş, arpa ve buğday için 10 kuruş destek verildiğini belirtti.  Canpolat, fatura müstahsil desteklemelerinin ilk partisinin Sorgun için toplam 12 milyon 702 bin 550 liralık ödemenin ay sonunda çiftçilerin hesaplarına yatırılmasının planlandığını belirtti. Canbolat, "Çiftçilerimiz elindeki fatura müstahsil belgelerini 30 Nisan 2021’e kadar ilçe müdürlüğümüze teslim edebilirler, devamında teslim edilen fatura müstahsillerin ödemeleri de en yakın zamanda yeni bir icmal ile ödenecek" dedi. Canbolat, destekleme icmallerinin askıya çıktığını ifade ederek, çiftçilerin icmalleri kontrol etmesini istedi.

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Fark ödemeleri Askıya çıktı
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