Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1377
ALTIN
461.073
DOLAR
8.0884
STERLİN
11.3287
EURO
9.7271

Faizsiz yem kredisi

TARIM Kredi, Kurban Bayramı öncesi, yetiştiricilerin yem ihtiyaçlarına yönelik kampanya düzenledi.

20 Nisan 2021 Salı 00:22
Faizsiz yem kredisi

Düzenlenen kampanyaya göre, Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemleri, Kurban Bayramına kadar faizsiz olarak kredilendirilecek. Kurban Vadeli Yem Kredisi kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 Temmuza kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacak. Kampanya, yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bayramını bekleyen küçük ölçekli yetiştiriciler için can suyu olarak değerlendiriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm ortakların Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaatta bulunmaları gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Faizsiz Yem Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜRÜ DESTEĞi
SÜRÜ DESTEĞi
Yağışlar tarımı olumlu etkiledi
Yağışlar tarımı olumlu etkiledi
Budama zamanı
Budama zamanı
Çiftçiye yasak yok!
Çiftçiye yasak yok!
PATATESTE MARKA OLUYORUZ
PATATESTE MARKA OLUYORUZ
Destekleme başvuruları
Destekleme başvuruları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim