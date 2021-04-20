Faizsiz yem kredisi

Düzenlenen kampanyaya göre, Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemleri, Kurban Bayramına kadar faizsiz olarak kredilendirilecek. Kurban Vadeli Yem Kredisi kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 Temmuza kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacak. Kampanya, yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bayramını bekleyen küçük ölçekli yetiştiriciler için can suyu olarak değerlendiriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm ortakların Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaatta bulunmaları gerekiyor.